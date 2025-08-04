Ağustos ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

2025 Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira sözleşmelerindeki artış oranlarını merak etmeye başladı. TÜİK’in Temmuz 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı da netleşti. Özellikle %25'lik kira zam sınırının sona ermesiyle birlikte, konut kiralarındaki artış oranı yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına bağlanmıştı. Peki 2025 Ağustos ayında kira artışı ne kadar oldu, kiracılar ne kadar zamla karşılaşacak? İşte güncel oran ve detaylı hesaplamalarla kira artışı rehberi…