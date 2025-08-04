Ağustos ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

2025 Ağustos ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi "Kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, kira artış hesaplamalarında referans alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da netleşti. Peki 2025 Ağustos ayında konut kiralarına ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

2025 Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira sözleşmelerindeki artış oranlarını merak etmeye başladı. TÜİK’in Temmuz 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı da netleşti. Özellikle %25'lik kira zam sınırının sona ermesiyle birlikte, konut kiralarındaki artış oranı yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına bağlanmıştı. Peki 2025 Ağustos ayında kira artışı ne kadar oldu, kiracılar ne kadar zamla karşılaşacak? İşte güncel oran ve detaylı hesaplamalarla kira artışı rehberi…

EKONOMİ HABERLERİ

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK’in 4 Ağustos 2025’te açıkladığı enflasyon verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması %41,13 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.

Yani, 2025 Ağustos ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla %41,13 oranında zam yapabilecek.

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren %25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre artırılabiliyor. Bu kapsamda, ev sahipleri Ağustos ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 41,13

Kira Artış Tutarı: 11 bin 927 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40 bin 927 TL

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 7 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 36 bin 250 TL

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