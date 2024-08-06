Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ağustos ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında yapılacak kira artış oranı da TÜFE üzerinden olacak. Peki, ağutos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?