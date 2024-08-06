Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ağustos ayı kira artış oranı, temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon kararıyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşmiş oldu. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar güncel TÜFE verileri üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ağustos ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında yapılacak kira artış oranı da TÜFE üzerinden olacak. Peki, ağutos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI TEMMUZDA SONA ERDİ

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine temmuz ayında 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,93 olmasının ardından yüzde 65,93 olarak uygulanacak.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 18 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,93

Kira Artış Tutarı: 11 bin 867 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 29 bin 867 TL

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ağustos ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 18 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin 500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 22 bin 500 TL

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