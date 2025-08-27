Ağustos enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Enflasyon beklentisi belli oldu

ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI

Sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının katılımıyla gerçekleşen piyasa katılımcıları anketine göre; cari yıl sonu tüketici enflasyonu yani TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 olurken, bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39, bu anket döneminde ise yüzde 22,84 olarak gerçekleşti. 24 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde

yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 oldu.