Ağustos enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Enflasyon beklentisi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık enflasyon rakamları duyuruluyor. Ağustos ayına dair enflasyon oranları için beklenen tarih 3 Eylül. Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre enflasyon düşüşe geçmiş ve yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak gerçekleşmişti. Piyasalar da TÜFE verileri için eylül ayına odaklandı. TÜİK Ağustos enflasyonuna dair beklenti anketi de Merkez Bankasınca paylaşıldı. İşte, enflasyona dair beklenen rakamlar...
TÜİK Ağustos enflasyon oranından önce TCMB tarafından enflasyon beklentisi duyuruldu. Buna göre TÜFE beklentisi önceki dönemde yüzde 29,66 iken bu anket döneminde ise yüzde 29,69 olarak yer aldı. Öte yandan ankette, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bu ay için yüzde 42,85 olmuştur. Gözler TÜİK açıklamalarında.