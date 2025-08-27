Ağustos enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık enflasyon rakamları duyuruluyor. Ağustos ayına dair enflasyon oranları için beklenen tarih 3 Eylül. Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre enflasyon düşüşe geçmiş ve yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak gerçekleşmişti. Piyasalar da TÜFE verileri için eylül ayına odaklandı. TÜİK Ağustos enflasyonuna dair beklenti anketi de Merkez Bankasınca paylaşıldı. İşte, enflasyona dair beklenen rakamlar...

Ağustos enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Enflasyon beklentisi belli oldu - 1

TÜİK Ağustos enflasyon oranından önce TCMB tarafından enflasyon beklentisi duyuruldu. Buna göre TÜFE beklentisi önceki dönemde yüzde 29,66 iken bu anket döneminde ise yüzde 29,69 olarak yer aldı. Öte yandan ankette, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bu ay için yüzde 42,85 olmuştur. Gözler TÜİK açıklamalarında.

EKONOMİ HABERLERİ

Ağustos enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Enflasyon beklentisi belli oldu - 2

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Birçok kesimin beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Eylül günü saat 10:00'da açıklanacak. Aylık TÜFE verileri bir sonraki ay duyurulur.

Ağustos enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Enflasyon beklentisi belli oldu - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI

Sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının katılımıyla gerçekleşen piyasa katılımcıları anketine göre; cari yıl sonu tüketici enflasyonu yani TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 olurken, bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. 12 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39, bu anket döneminde ise yüzde 22,84 olarak gerçekleşti. 24 aylık TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde
yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 oldu.

Ağustos enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te! Enflasyon beklentisi belli oldu - 4

GEÇTİĞİMİZ AY ENFLASYON AZALMIŞTI

Temmuz ayına ilişkin Ağustos ayı başında duyurulan verilere göre yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 1,53 puan azalarak yüzde 33,52 düzeyinde seyretmişti. Yİ-ÜFE Temmuzda yüzde 1,73 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 24,19 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflayona en büyük etki ise 9,03 puanla konut grubu olmuştu. Ardından gıda grubu geliyor.

TÜİK tarafından açıklanan Haziran enflasyonu ise aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05'tir. Buna göre Haziran ayında yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,36 puan azalmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER