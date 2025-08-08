Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı (TÜFE verileri) için beklenen tarih belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık enflasyon verilerini paylaşıyor. Enflasyon rakamları her ayın başında açıklanıyor. Birçok kalemi etkileyen enflasyon Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış görmüştü. Kira zammı, maaş artışları ve faiz kararı gibi pek çok başlıkta etkili olan enflasyon Ağustos ayı için duyurulacak. Peki, Ağustos enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı (TÜFE verileri) için beklenen tarih belli oldu! - 1

Enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te. Rakamların duyurulmasıyla beraber aylık kira zam oranı da netleşiyor. Temmuz ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış yaşarken bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 19,08 oranında artış gördü. Verilere göre kira zammı ise % 41,13 olmuştu. İlgililer Ağustos ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı (TÜFE verileri) için beklenen tarih belli oldu! - 2

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Ağustos ayına dair enflasyon rakamları 3 Eylül Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. Böylece kira zam oranları da belli olacak.

Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı (TÜFE verileri) için beklenen tarih belli oldu! - 3

TEMMUZ'DA ENFLASYON YÜZDE 2,06 ARTTI

TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti.

DAHA FAZLA GÖSTER