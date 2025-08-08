Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı (TÜFE verileri) için beklenen tarih belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık enflasyon verilerini paylaşıyor. Enflasyon rakamları her ayın başında açıklanıyor. Birçok kalemi etkileyen enflasyon Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış görmüştü. Kira zammı, maaş artışları ve faiz kararı gibi pek çok başlıkta etkili olan enflasyon Ağustos ayı için duyurulacak. Peki, Ağustos enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon rakamları için gözler TÜİK'te. Rakamların duyurulmasıyla beraber aylık kira zam oranı da netleşiyor. Temmuz ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış yaşarken bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 19,08 oranında artış gördü. Verilere göre kira zammı ise % 41,13 olmuştu. İlgililer Ağustos ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.