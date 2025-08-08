Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı (TÜFE verileri) için beklenen tarih belli oldu!

TEMMUZ'DA ENFLASYON YÜZDE 2,06 ARTTI

TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti.