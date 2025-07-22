Ağustos kira zam oranı tarihi: TÜİK 12 aylık TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira artış oranları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık olarak enflasyon rakamlarını duyuruyor. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zam oranları belirleniyor. Konut ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, Ağustos ayı kira artış oranı için rakamların açıklanacağı tarihe odaklandı. Temmuz ayında geçerli olan tavan kira zammı yüzde 43,23 şeklinde açıklanmıştı. Peki, TÜİK Ağustos kira zammı ne zaman açıklanacak?
Kira zam oranı, TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oluyor. Kira kontrat süreleri o ay dolacak olan ev ve iş yerlerinin sahipleri kiralara, duyurulan tavan tutar kadar zam yapabiliyor. Temmuz'da açılanan Haziran rakamlarına göre enflasyon aylık yüzde 1,37 yıllık yüzde 35,05 olmuştu. İşte, detaylar...