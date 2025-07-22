Ağustos kira zam oranı tarihi: TÜİK 12 aylık TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira artış oranları

Kira zam oranı, TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oluyor. Kira kontrat süreleri o ay dolacak olan ev ve iş yerlerinin sahipleri kiralara, duyurulan tavan tutar kadar zam yapabiliyor. Temmuz'da açılanan Haziran rakamlarına göre enflasyon aylık yüzde 1,37 yıllık yüzde 35,05 olmuştu. İşte, detaylar...