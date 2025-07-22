Ağustos kira zam oranı tarihi: TÜİK 12 aylık TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira artış oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık olarak enflasyon rakamlarını duyuruyor. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zam oranları belirleniyor. Konut ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, Ağustos ayı kira artış oranı için rakamların açıklanacağı tarihe odaklandı. Temmuz ayında geçerli olan tavan kira zammı yüzde 43,23 şeklinde açıklanmıştı. Peki, TÜİK Ağustos kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ağustos kira zam oranı tarihi: TÜİK 12 aylık TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira artış oranları - 1

Kira zam oranı, TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oluyor. Kira kontrat süreleri o ay dolacak olan ev ve iş yerlerinin sahipleri kiralara, duyurulan tavan tutar kadar zam yapabiliyor. Temmuz'da açılanan Haziran rakamlarına göre enflasyon aylık yüzde 1,37 yıllık yüzde 35,05 olmuştu. İşte, detaylar...

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Ağustos kira zam oranı tarihi: TÜİK 12 aylık TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira artış oranları - 2

AĞUSTOS KİRA ZAMMI İÇİN BEKLENEN TARİH

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde enflasyon rakamları duyuruluyor. Ancak Ağustos'un 3'ü Pazar gününe denk geldiği için rakamlar 4 Ağustos Pazartesi duyurulacak. Böylece Ağustos kira zam oranı da netleşecek.

Ağustos kira zam oranı tarihi: TÜİK 12 aylık TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira artış oranları - 3

TEMMUZ KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 1,37 yıllık yüzde 35,05 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da yüzde 43,23 olarak duyuruldu. Böylece kira kontrat süresi Temmuz'da dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yapabiliyordu.

Ağustos kira zam oranı tarihi: TÜİK 12 aylık TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? Konut ve iş yeri kira artış oranları - 4

Aylara göre kira zam oranı

Ocak 2025 %58,51
Şubat 2025 %56,35
Mart 2025 %53,83
Nisan 2025 %51,26
Mayıs 2025 %48,73
Haziran 2025 %45,80
Temmuz 2025 %43,23

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