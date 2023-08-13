Aile destek ödeme tarihine yönelik açıklama geldi: Ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Ağustos ayı aile destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Ağustos ayı aile destek ödemelerine ilişkin resmi açıklama geldi. Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan aile destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Peki, ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile destek ödeme tarihine yönelik açıklama geldi: Ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak? - 1

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ödeme yapılmasını bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş tarafından araştırılıyordu. Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu.

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Aile destek ödeme tarihine yönelik açıklama geldi: Ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak? - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Aile Destek Programı’nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti.

Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."

Aile destek ödeme tarihine yönelik açıklama geldi: Ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Aile destek ödeme tarihine yönelik açıklama geldi: Ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak? - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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