Aile destek ödeme tarihine yönelik açıklama geldi: Ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ağustos ayı aile destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Ağustos ayı aile destek ödemelerine ilişkin resmi açıklama geldi. Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan aile destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Peki, ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ödeme yapılmasını bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş tarafından araştırılıyordu. Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu.