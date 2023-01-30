Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Ocak ayının son günlerinde aile destek ödemelerinin tarihi gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen Aile Destek Programı ödemeler her ay başvuru sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? - 1

Son olarak 29 Aralık'ta hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin yeni tarihi merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 850 ile bin 250 TL arasında ödenen aile destek yardımları 1 yıl boyunca devam edecek.

Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? - 2

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz ödeme dönemleri kaynak alındığında ocak ayı aile destek ödemelerinin şubat ayının 10'una kadar yapılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? - 4

DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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