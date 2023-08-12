Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler bakanlık açıklamasında
Ağustos ayı aile destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan aile destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Destek ödemesi alan binlerce kişi ise ödemelerin zamlanıp zamlanmadığını merak ediyor. Peki, ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ödeme yapılmasını bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş tarafından araştırılıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?