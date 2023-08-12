Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler bakanlık açıklamasında

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ödeme yapılmasını bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş tarafından araştırılıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?