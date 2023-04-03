Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Nisan ayının ilk günlerinde aile destek ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. Aile destek ödemelerinin Nisan ayının 10'nuna kadar yapılması bekleniyor. Aile destek ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Geçtiğimiz ay aile destek ödemeleri mart ayının ilk günlerinde yapılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak. 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.