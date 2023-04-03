Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak. 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.