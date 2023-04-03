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Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aile destek ödemelerinin bu aykı ödeme tarihi merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? - 1

Nisan ayının ilk günlerinde aile destek ödemelerinin tarihi merak konusu oldu.  Aile destek ödemelerinin Nisan ayının 10'nuna kadar yapılması bekleniyor. Aile destek ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? - 2

Geçtiğimiz ay aile destek ödemeleri mart ayının ilk günlerinde yapılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak. 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? - 4

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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