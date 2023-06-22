Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Haziran Aile Destek Ödemeleri'nde son gelişmeler
Aile Destek Ödemeleri Haziran ayında sona erecek. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlandı. Peki, Aile Destek Ödemeleri son kez ne zaman yatacak?
Aile Destek Ödemeleri bu ay da pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Pek çok vatandaş ise bu ayki ödemelere odaklandı. İşte, 2023 Haziran Aile Destek Ödemeleri'nde son gelişmeler...