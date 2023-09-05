Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme takvimi merak konusu oldu

Aile Destek Programı ödeme takvimi eylül ayının ilk günlerinde merak konusu oldu. Ağustos ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme takvimi merak konusu oldu - 1

Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirlenen tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için hak kazanan ihtiyaç sahipleri eylül ayı ödeme takvimini araştırıyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme takvimi merak konusu oldu - 2

TARİH BELLİ OLDU MU?

Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.


Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme takvimi merak konusu oldu - 3

Ağustos ayı aile destek ödemeleri 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme takvimi merak konusu oldu - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme takvimi merak konusu oldu - 5

UZATMA KARARI VERİLMİŞTİ

Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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