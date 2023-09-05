Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme takvimi merak konusu oldu

Hane gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirlenen tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için hak kazanan ihtiyaç sahipleri eylül ayı ödeme takvimini araştırıyor.