Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Destek ödemeleri sorgulama

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Destek ödemeleri sorgulama - 1

Ocak ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.  İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Destek ödemeleri sorgulama - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE  ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Destek ödemeleri sorgulama - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.


Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Destek ödemeleri sorgulama - 4

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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