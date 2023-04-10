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Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum

Aile destek ödemelerinin yatırılacağı tarihe yönelik araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından destek ödemeleri hesaplara yatmaya başlamıştı. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? İşte nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen destek ödemeleri, temmuz ayına kadar devam edecek.

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum - 2

GEÇTİĞİMİZ AY 8 MART'TA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 8 Mart'ta yapılmaya başlamıştı.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum - 3

NİSAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Nisan ayı aile destek ödemelerinin bu haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum - 4

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödeme tutarı, gelir miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar 1250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.

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