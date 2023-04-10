Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen destek ödemeleri, temmuz ayına kadar devam edecek.
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 8 Mart'ta yapılmaya başlamıştı.
Nisan ayı aile destek ödemelerinin bu haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Aile Destek Programı ödeme tutarı, gelir miktarına göre değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar 1250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.