Aile destek ödemeleri Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı?

Dolayısıyla Şubat ayında, aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmayacak. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır.” ifadeleri kullanıldı.