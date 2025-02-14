Aile destek ödemeleri Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı?

Geçiçi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile destek ödemeleri, son olarak 2024 yılının Aralık ayına kadar uzatılmıştı. Ailelere yapılan yardım gelir miktarına göre 850 lira ile 1.250 lira arasında farklılık gösterirken gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi. Yeni yıl ile birlikte birçok sosyal ödemede artış yapılırken, ihtiyaç sahipleri ise Aile destek ödeme programının tekrar uzatılıp uzatılmadığını yakından takip ediyor. Peki Aile destek ödeme programı uzatıldı mı, bitti mi? İşte, konuyla ilgili yapılan resmi açıklama…

Aile destek ödemeleri Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı? - 1

Dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla ödenen aile destek ödemeleri, 2024 yılında yer ay hesaplara yatırıldı. 2022 yılında geçiçi olarak uygulamaya geçirilen aile destek ödemelerinden binlerce hane yararlanırken son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında ödemeler gerçekleştirilmişti. Ocak ayında ödemelerini alamayanlar ise konuyla ilgili yeni bir karar olup olmadığını mercek altına aldı. Sosyal yardım ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki Aile Destek Ödeme programı uzatıldı mı, Şubat ayı ödemesi yatacak mı? İşte, Aile destek ödemelerine ilişkin detaylar…

NTVPARA HABERLERİ

Aile destek ödemeleri Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı? - 2

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek ödemeleri, 2022 yılında geçiçi olarak hayata geçirildi. Yaklaşık 24 ay boyunca ihtiyaç sahibi hanelere, gelir miktarına göre ödemeler yapıldı.

2024 yılının Aralık ayında son ödemeler hesaplara aktarılırken Aile destek programı son buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve geçiçi süreli başlatılan programın tamamlandığı aktarıldı.

Aile destek ödemeleri Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı? - 3

Dolayısıyla Şubat ayında, aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmayacak. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır.” ifadeleri kullanıldı.

Aile destek ödemeleri Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı? - 4

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere ve hanelere yardımlar devam ediyor. Doğum yardımı, çoklu doğum yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı, öksüz ve yetim yardımı, asker ailelerine yönelik düzenli yardım programı, asker çocuğu yardımı, şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar, terör zararı yardımları yapılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER