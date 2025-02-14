Aile destek ödemeleri Şubat ayında yatacak mı? Aile Destek Programı ödemeleri 2025 yılında uzatıldı mı?
Geçiçi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile destek ödemeleri, son olarak 2024 yılının Aralık ayına kadar uzatılmıştı. Ailelere yapılan yardım gelir miktarına göre 850 lira ile 1.250 lira arasında farklılık gösterirken gözler Şubat ayı ödemelerine çevrildi. Yeni yıl ile birlikte birçok sosyal ödemede artış yapılırken, ihtiyaç sahipleri ise Aile destek ödeme programının tekrar uzatılıp uzatılmadığını yakından takip ediyor. Peki Aile destek ödeme programı uzatıldı mı, bitti mi? İşte, konuyla ilgili yapılan resmi açıklama…
Dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla ödenen aile destek ödemeleri, 2024 yılında yer ay hesaplara yatırıldı. 2022 yılında geçiçi olarak uygulamaya geçirilen aile destek ödemelerinden binlerce hane yararlanırken son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında ödemeler gerçekleştirilmişti. Ocak ayında ödemelerini alamayanlar ise konuyla ilgili yeni bir karar olup olmadığını mercek altına aldı. Sosyal yardım ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki Aile Destek Ödeme programı uzatıldı mı, Şubat ayı ödemesi yatacak mı? İşte, Aile destek ödemelerine ilişkin detaylar…