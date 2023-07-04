Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı?
12 ay süre ile başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri haziran ayı ödemelerinin ardından son bulacaktı. Ancak beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.