Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı ile ilgili; "Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.