Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı?

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması - 1

12 ay süre ile başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri haziran ayı ödemelerinin ardından son bulacaktı. Ancak beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması - 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı'nın uzatılmasına karar verildi.

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı ile ilgili; "Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk.  Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı açıklaması - 4

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs
2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi
başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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