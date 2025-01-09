Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi? (Aile destek ödemelerinde son durum)

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti



"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak.