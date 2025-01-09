Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi? (Aile destek ödemelerinde son durum)
Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her ay destek ödemesi alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılının sonuna kadar uzatılan aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi?
Aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığı binlerce vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Son 2 yıldır süren aile destek ödemeleriyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara hükümet tarafından destek sağlanıyordu. Destek ödemesi alan vatandaşlar ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi?