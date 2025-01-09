Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi? (Aile destek ödemelerinde son durum)

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her ay destek ödemesi alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılının sonuna kadar uzatılan aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi?

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi? (Aile destek ödemelerinde son durum) - 1

Aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığı binlerce vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Son 2 yıldır süren aile destek ödemeleriyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara hükümet tarafından destek sağlanıyordu. Destek ödemesi alan vatandaşlar ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi? (Aile destek ödemelerinde son durum) - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak.

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi? (Aile destek ödemelerinde son durum) - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ödemeler bitti mi? (Aile destek ödemelerinde son durum) - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELERİ AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in aile yılı ilan edildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını söyledi.

Göktaş, ayrıntıların 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında aile destek ödemeleriyle ilgili beklenen müjdeli haber gelebilir.

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