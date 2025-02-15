Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, Şubat ayında yeniden yatacak mı? 2025 Aile Destek Programı bitti mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında ihtiyaç sahibi hanelerin desteklenmesi amacıyla ödenen Aile destek ödemeleri son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında hesaplara yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, destek ödeme programına ilişkin açıklama yaptı. Daha önce yardımdan yararlanan aileler ise ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ailelere yapılan yardım gelir miktarına göre 850 lira ile 1.250 lira arasında farklılık gösterirken ödemeler ise ay ortasında hesaplara aktarılıyordu. Peki Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti mi? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, Şubat ayında yeniden yatacak mı? 2025 Aile Destek Programı bitti mi? - 1

Dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla ödenen aile destek ödemeleri, 2024 yılında yer ay hesaplara yatırıldı. 2022 yılında geçiçi olarak uygulamaya geçirilen aile destek ödemelerinden binlerce hane yararlanırken son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında ödemeler gerçekleştirilmişti. Ocak ayında ödemelerini alamayanlar ise konuyla ilgili yeni bir karar olup olmadığını mercek altına aldı. Sosyal yardım ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki Aile Destek Ödeme programı uzatıldı mı, Şubat ayı ödemesi yatacak mı? İşte, Aile destek ödemelerine ilişkin detaylar…

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Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, Şubat ayında yeniden yatacak mı? 2025 Aile Destek Programı bitti mi? - 2

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek ödemeleri, 2022 yılında geçiçi olarak hayata geçirildi. Yaklaşık 24 ay boyunca ihtiyaç sahibi hanelere, gelir miktarına göre ödemeler yapıldı.

2024 yılının Aralık ayında son ödemeler hesaplara aktarılırken Aile destek programı son buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve geçiçi süreli başlatılan programın tamamlandığı aktarıldı.

Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, Şubat ayında yeniden yatacak mı? 2025 Aile Destek Programı bitti mi? - 3

Dolayısıyla Şubat ayında, aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmayacak. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır.” ifadeleri kullanıldı.

Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, Şubat ayında yeniden yatacak mı? 2025 Aile Destek Programı bitti mi? - 4

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere ve hanelere yardımlar devam ediyor. Doğum yardımı, çoklu doğum yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı, öksüz ve yetim yardımı, asker ailelerine yönelik düzenli yardım programı, asker çocuğu yardımı, şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar, terör zararı yardımları yapılıyor.

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