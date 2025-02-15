Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, Şubat ayında yeniden yatacak mı? 2025 Aile Destek Programı bitti mi?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında ihtiyaç sahibi hanelerin desteklenmesi amacıyla ödenen Aile destek ödemeleri son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında hesaplara yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, destek ödeme programına ilişkin açıklama yaptı. Daha önce yardımdan yararlanan aileler ise ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ailelere yapılan yardım gelir miktarına göre 850 lira ile 1.250 lira arasında farklılık gösterirken ödemeler ise ay ortasında hesaplara aktarılıyordu. Peki Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti mi? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…
Dar gelirli haneleri desteklemek amacıyla ödenen aile destek ödemeleri, 2024 yılında yer ay hesaplara yatırıldı. 2022 yılında geçiçi olarak uygulamaya geçirilen aile destek ödemelerinden binlerce hane yararlanırken son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında ödemeler gerçekleştirilmişti. Ocak ayında ödemelerini alamayanlar ise konuyla ilgili yeni bir karar olup olmadığını mercek altına aldı. Sosyal yardım ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki Aile Destek Ödeme programı uzatıldı mı, Şubat ayı ödemesi yatacak mı? İşte, Aile destek ödemelerine ilişkin detaylar…