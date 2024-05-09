Aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri sorgulama

Mayıs ayının ortalarına doğru aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar artış gösterdi. Geçtiğimiz ay Ramazan Bayramı nedeniyle erken bir tarihte yatan aile destek ödemelerinin tutarı farklılık gösteriyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri sorgulama - 1

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.   Ödeme almaya hak kazanan kişiler ise ödemelerin mayıs ayında hangi günlerde yatırılacağını merak ediliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri sorgulama - 2

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri sorgulama - 3

AİLE DESTEK ÖDELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Paketi ödemelerinin 15-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri sorgulama - 4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler başladığında vatandaşları bilgilendiriyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri sorgulama - 5

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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