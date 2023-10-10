Aile destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır? (2023 ekim ayı aile destek ödemeleri sorgulama)
Ekim ayı aile destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan aile destek ödemeleriyle ilgili yeni açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerini yatırmaya başladıklarını belirtti. Peki, ekim ayı Aile destek ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.