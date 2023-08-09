Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi)

Aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay aile destek ödemesi alan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan aile destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Peki, ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi) - 1

Ağustos ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, ağustos ayında hangi tarihlerde yatacağı merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi) - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihi ağustos ayının ilk haftasında gündem oldu. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti.

Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi) - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi) - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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