Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 ağustos ayı aile destek ödemesi tarihi)
Aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay aile destek ödemesi alan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Normal şartlarda haziran ayında sona erecek olan aile destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Peki, ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Ağustos ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, ağustos ayında hangi tarihlerde yatacağı merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?