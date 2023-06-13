Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 haziran ayı aile destek ödemesi)
Aile destek ödemeleri, her ay ihtiyaç sahibi ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeleri kapsıyor. Geçtiğimiz ay 15 Mayıs'ta yapılan aile destek ödemelerinin, haziran ayında hangi tarihlerde yapılacağı sorgulanmaya başladı. Peki, haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Haziran ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her ayın ortalarında ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına yatırılan aile destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yatırılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar.