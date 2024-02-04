Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı

Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar şubat ayının ilk haftasında hız kazandı. Her ay belirlenen tarihlerde aile destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek. Aile Destek Programı kasım ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı - 4

HANE İÇİNDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı - 5

Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

DAHA FAZLA GÖSTER