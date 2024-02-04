Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı
Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar şubat ayının ilk haftasında hız kazandı. Her ay belirlenen tarihlerde aile destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır