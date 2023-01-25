Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar?

Aile destek paketi ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor. Ocak ayı ödemeleri, daha erken bir tarihe çekilerek aralık ayının son haftasında yapılmıştı.
Ocak ayı destek ödemelerinin şubat ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor. Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirlendi. Son ayın ödemesi temmuz ayında yapılacak.