Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ailelere yapılan aile destek programı ödemeleri devam ediyor. Destekten yararlanan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor. Peki, aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar?

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar? - 1

Aile destek paketi ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor. Ocak ayı ödemeleri, daha erken bir tarihe çekilerek aralık ayının son haftasında yapılmıştı.

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar? - 2

Ocak ayı destek ödemelerinin şubat ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor. Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar? - 3

DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar? - 4

12 AY SÜREYLE ÖDENECEK

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirlendi. Son ayın ödemesi temmuz ayında yapılacak.

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