Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar?

12 AY SÜREYLE ÖDENECEK

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirlendi. Son ayın ödemesi temmuz ayında yapılacak.