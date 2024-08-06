Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. Aile Destek Programı, son olarak temmuz ayında hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin ardından sona ermişti. Gözler ise ağustos ayı aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, aile destek ödemeleriyle ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Ağustos ayında aile destek ödemesi yatacak mı?

Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 1

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temmuz ayında hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri sona ermişti. Yapılan son Kabine toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve aile destek ödemeleriyle ilgili alınan kararı açıkladı. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 3

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Son ödenen aile destek ödemeleri 11 Temmuz'da hesaplara aktarılmıştı. Ağustos ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu.

Aile destek ödemeleri normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER