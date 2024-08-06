Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temmuz ayında hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri sona ermişti. Yapılan son Kabine toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve aile destek ödemeleriyle ilgili alınan kararı açıkladı. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak?