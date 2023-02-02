Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 Şubat e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak ödenenen aile destek ödemelerinin, başvuruda bulunan vatandaşların hesaplarına ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, destek ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ödeme dönemleri kaynak alındığında, aile destek ödemelerinin şubat ayının 10'una kadar yatırılması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
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Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.