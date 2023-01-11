Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yardım paraları ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Hak sahibi hanelere sağlanan destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor. 12 ay boyunca devam edecek olan Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor.