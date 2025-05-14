AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?
AJet, yurt dışına seyahat planı yapanlara müjdeli bir kampanya duyurdu. 2025 yaz sezonuna özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçak biletleri sadece 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Uygun fiyatlı seyahat fırsatı arayanlar için kaçırılmayacak bir imkan sunan AJet’in bu kampanyası, belirli destinasyonları kapsıyor. Peki, AJET indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? İşte ayrıntılar...
AJET’in başlattığı yurt dışı kampanyası, Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun popüler şehirlerini kapsıyor. Kampanya kapsamında belirli tarihlerde alınan biletlerle, tek yön yurt dışı uçuşları 40 dolardan başlayan fiyatlarla gerçekleştirilebilecek. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olup, erken rezervasyon yapan yolcular avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.