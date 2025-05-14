AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

AJet, yurt dışına seyahat planı yapanlara müjdeli bir kampanya duyurdu. 2025 yaz sezonuna özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçak biletleri sadece 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Uygun fiyatlı seyahat fırsatı arayanlar için kaçırılmayacak bir imkan sunan AJet’in bu kampanyası, belirli destinasyonları kapsıyor. Peki, AJET indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? İşte ayrıntılar...

AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 1

AJET’in başlattığı yurt dışı kampanyası, Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun popüler şehirlerini kapsıyor. Kampanya kapsamında belirli tarihlerde alınan biletlerle, tek yön yurt dışı uçuşları 40 dolardan başlayan fiyatlarla gerçekleştirilebilecek. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olup, erken rezervasyon yapan yolcular avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

EKONOMİ HABERLERİ

AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 2

48 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli koltuk satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak AJet’in indirimli biletleri yolcular 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJET'in 40 dolarlık yurt dışı bilet kampanyası şu ülkelerde geçerli:

AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 3
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 4
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 5
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 6
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 7
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 8
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 9
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 10
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 11
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 12
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 13
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 14
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 15
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 16
AJet'ten 40 dolara uçak bileti fırsatı: AJet yurtdışı indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? - 17
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