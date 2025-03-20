Akaryakıt fiyatlarında son durum 20 Mart 2025: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU, ZAM VAR MI?

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarında dün yaşanan dalgalanmanın ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. 20 Mart itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yani, akaryakıt fiyatları önceki günle aynı seviyesini koruyor.



İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: