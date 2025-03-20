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Akaryakıt fiyatlarında son durum 20 Mart 2025: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı?

Akaryakıt fiyatlarında son durum, döviz kurları ve petrol piyasasındaki dalgalanmalar sonrasında sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimle doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve kur hareketliliği, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Peki, 20 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı?

Akaryakıt fiyatlarında son durum 20 Mart 2025: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı? - 1

Sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. "Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar?", "Benzinin litresi kaç TL?", "Motorin fiyatları düştü mü?" gibi sorular, internet aramalarında sıkça yer alıyor. İşte 20 Mart 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları.

EKONOMİ HABERLERİ

Akaryakıt fiyatlarında son durum 20 Mart 2025: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı? - 2

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU, ZAM VAR MI?

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarında dün yaşanan dalgalanmanın ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. 20 Mart itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yani, akaryakıt fiyatları önceki günle aynı seviyesini koruyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Akaryakıt fiyatlarında son durum 20 Mart 2025: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı? - 3

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin: 45.23 TL/LT

Motorin: 45.41 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 45.08 TL/LT

Motorin: 45.29 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

Akaryakıt fiyatlarında son durum 20 Mart 2025: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı? - 4

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45.78 TL/LT

Motorin: 46.14 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

Akaryakıt fiyatlarında son durum 20 Mart 2025: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, zam var mı? - 5

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.15 TL/LT

Motorin: 46.51 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT

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