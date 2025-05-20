Akbank çiftçi kredisi nasıl alınır? Çiftçiye özel 60 ay vadeli ve sıfır faizli traktör kredisi fırsatı

YILDA BİR ÖDEME İMKANIYLA FİNANSAL ESNEKLİK

Çiftçilerin gelir düzenine göre şekillendirilen bu kredi modeli, yılda bir ödeme seçeneği sunarak bütçe kontrolünü kolaylaştırıyor. Dileyen üreticiler ise aylık eşit taksitlerle de ödeme yapabiliyor. Bu sayede hem günlük giderlerini hem de uzun vadeli yatırımlarını planlamak çok daha kolay hale geliyor.