Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak?
EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih veren Akbaşoğlu; "En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak." dedi.
EYT şartlarını hatırlatan Akbaşoğlu, "Prim gününü şu andaki mevzuata göre, çalışma süresini dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.
2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekliliğe hak kazanacağı belirtiliyor. İlerleyen süreçte sayı 5 milyon kişiye ulaşacak.
"EYT'liler az maaş alacak" iddialarına da yanıt veren Akbaşoğlu; "EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir." açıklamasında bulundu.