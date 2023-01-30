Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıkladı. " EYT ile ilgili kanun teklifimizi verdik." açıklamasında bulunan Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin şartlarını bir kez daha hatırlattı ve kanun teklifinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler, prim günü şartı ne olacak?

Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak? - 1

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak?

Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak? - 2

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih veren Akbaşoğlu;  "En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak." dedi.

Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak? - 3

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT şartlarını hatırlatan Akbaşoğlu, "Prim gününü şu andaki mevzuata göre, çalışma süresini dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak? - 4

EYT'DEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.

2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekliliğe hak kazanacağı belirtiliyor. İlerleyen süreçte sayı 5 milyon kişiye ulaşacak.

Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak? - 5

"EYT'LİLER AZ MAAŞ ALACAK" İDDİALARINA YANIT

"EYT'liler az maaş alacak" iddialarına da yanıt veren Akbaşoğlu; "EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir." açıklamasında bulundu.

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