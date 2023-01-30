Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi: EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler olacak?

"EYT'LİLER AZ MAAŞ ALACAK" İDDİALARINA YANIT

"EYT'liler az maaş alacak" iddialarına da yanıt veren Akbaşoğlu; "EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir." açıklamasında bulundu.