Altın artmaya devam ediyor! Bugün altın güne nasıl başladı? 16 Ekim canlı altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın özellikle bireysel yatırımcıların güvenli limanıydı. Son günlerde altın fiyatlarındaki artışla beraber gram ve çeyrek fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Peki, Tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 16 Ekim son dakika altın fiyatları...