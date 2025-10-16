Altın artmaya devam ediyor! Bugün altın güne nasıl başladı? 16 Ekim canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında artış hız kesmeden sürüyor. Haftanın sonuna doğru ons altın güne 4.231 TL satış fiyatı ile başladı. Gram ise 5.689 TL ile açılış yaptı. Yatırımcılar ve piyasa unsurları altın fiyatlarının son durumunu anlık takip ediyor. Altın kaç TL oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...
Gram altın ve çeyrek altın özellikle bireysel yatırımcıların güvenli limanıydı. Son günlerde altın fiyatlarındaki artışla beraber gram ve çeyrek fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Peki, Tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 16 Ekim son dakika altın fiyatları...