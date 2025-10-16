Altın artmaya devam ediyor! Bugün altın güne nasıl başladı? 16 Ekim canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında artış hız kesmeden sürüyor. Haftanın sonuna doğru ons altın güne 4.231 TL satış fiyatı ile başladı. Gram ise 5.689 TL ile açılış yaptı. Yatırımcılar ve piyasa unsurları altın fiyatlarının son durumunu anlık takip ediyor. Altın kaç TL oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın özellikle bireysel yatırımcıların güvenli limanıydı. Son günlerde altın fiyatlarındaki artışla beraber gram ve çeyrek fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Peki, Tam altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 16 Ekim son dakika altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (16 EKİM)

Gram altın

Alış: 5.695 TL
Satış: 5.696 TL
Önceki kapanış:  5.661 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.577 TL
Satış: 9.664 TL
Önceki kapanış: 9.607 TL

Ons altın

Alış: 4.226 USD
Satış: 4.226 USD

Önceki kapanış: 4.207 TL

Yarım altın

Alış: 19.144 TL
Satış: 19.319 TL
Önceki kapanış: 19.214 TL

Tam altın

Alış: 37.439 TL
Satış: 38.164 TL
Önceki kapanış: 37.328 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 38.171 TL
Satış: 38.460 TL
Önceki kapanış: 38.252 TL

Reşat altını

Alış: 38.209 TL
Satış: 38.498 TL
Önceki kapanış: 38.252 TL

Ata altın

Alış: 38.609 TL
Satış: 39.568 TL
Önceki kapanış: 38.702 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

