Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında son durum anlık olarak yatırımcısının ve piyasaların takibinde. Gram altın önceki kapanışı 4.204 TL ile yaparken güne 4.200 TL alış fiyatıyla başladı. Çeyrek altının önceki kapanışı 6.835 TL olurken haftanın ilk gününe 6.852 TL alış fiyatıyla başladı. İşte, son dakika altın fiyatları...

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 1

''Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?'' sorusu günün ilk dakikalarında cevap bekleyen konuların başında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yeni haftanın ilk günü artış meydana gelirken gram altın ise günü artışla açtı. 26 Mayıs bugün altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR (26 MAYIS)?

Gram altın alış fiyatı: 4.200 TL / satış fiyatı: 4.200 TL - önceki kapanış: 4.204

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.850 TL / satış fiyatı: 6.939 TL - önceki kapanış: 6.835

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.699 TL / satış fiyatı: 13.878 TL - önceki kapanış: 13.670

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.898 TL / satış fiyatı: 27.430 TL - önceki kapanış: 27.098

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.317 TL / satış fiyatı: 27.630 TL - önceki kapanış: 27.214

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.739 TL / satış fiyatı: 28.439 TL - önceki kapanış: 28.095

Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? - 8

Reşat altın alış fiyatı: 27.349 TL / satış fiyatı: 27.661 TL - önceki kapanış: 27.214

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