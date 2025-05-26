Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

''Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?'' sorusu günün ilk dakikalarında cevap bekleyen konuların başında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yeni haftanın ilk günü artış meydana gelirken gram altın ise günü artışla açtı. 26 Mayıs bugün altın ne kadar?