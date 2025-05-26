Altın bugün ne kadar? 26 Mayıs son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?
Altın fiyatlarında son durum anlık olarak yatırımcısının ve piyasaların takibinde. Gram altın önceki kapanışı 4.204 TL ile yaparken güne 4.200 TL alış fiyatıyla başladı. Çeyrek altının önceki kapanışı 6.835 TL olurken haftanın ilk gününe 6.852 TL alış fiyatıyla başladı. İşte, son dakika altın fiyatları...
''Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?'' sorusu günün ilk dakikalarında cevap bekleyen konuların başında yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında yeni haftanın ilk günü artış meydana gelirken gram altın ise günü artışla açtı. 26 Mayıs bugün altın ne kadar?