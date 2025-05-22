Altın bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? 22 Mayıs son dakika altın fiyatları

22 Mayıs altın fiyatlarında son durum piyasalar ve yatırım yapanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Hareketli bir grafik seyreden altın, perşembe gününü artışla açtı. Altın yatırımcısı, ''gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?'' sorusunu anlık olarak yöneltiyor.