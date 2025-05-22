Altın bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? 22 Mayıs son dakika altın fiyatları
Altın fiyatlarında yeniden artış yaşanıyor. Gram altın 4.142 TL ile yaptığı önceki kapanışı ardından 22 Mayıs Perşembe gününe 4.167 TL alış fiyatıyla başladı. Çeyrek altın ise 6.847 TL alış fiyatından açılışını yaptı. Peki, altın kaç lira oldu? İşte, canlı altın fiyatları...
22 Mayıs altın fiyatlarında son durum piyasalar ve yatırım yapanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Hareketli bir grafik seyreden altın, perşembe gününü artışla açtı. Altın yatırımcısı, ''gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?'' sorusunu anlık olarak yöneltiyor.