Altın bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? 22 Mayıs son dakika altın fiyatları

Altın fiyatlarında yeniden artış yaşanıyor. Gram altın 4.142 TL ile yaptığı önceki kapanışı ardından 22 Mayıs Perşembe gününe 4.167 TL alış fiyatıyla başladı. Çeyrek altın ise 6.847 TL alış fiyatından açılışını yaptı. Peki, altın kaç lira oldu? İşte, canlı altın fiyatları...

Altın bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? 22 Mayıs son dakika altın fiyatları - 1

22 Mayıs altın fiyatlarında son durum piyasalar ve yatırım yapanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Hareketli bir grafik seyreden altın, perşembe gününü artışla açtı. Altın yatırımcısı, ''gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?'' sorusunu anlık olarak yöneltiyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Altın bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? 22 Mayıs son dakika altın fiyatları - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR? 

Gram altın alış fiyatı: 4.166 TL - satış fiyatı: 4.166 TL - Önceki kapanış: 4.142 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.845 TL - satış fiyatı: 6.910 TL - Önceki kapanış: 6.888 TL

Altın bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? 22 Mayıs son dakika altın fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.691 TL - satış fiyatı: 13.821 TL - Önceki kapanış: 13.776 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.651 TL - satış fiyatı: 27.170 TL - Önceki kapanış: 27.027 TL

Altın bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? 22 Mayıs son dakika altın fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.293 TL - satış fiyatı: 27.512 TL - Önceki kapanış: 27.426 TL

Reşat altın alış fiyatı: 27.325 TL - satış fiyatı: 27.543 TL - Önceki kapanış: 27.426 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.494 TL - satış fiyatı: 28.181 TL - Önceki kapanış: 28.022 TL

(Not: Altın fiyatları 08:40 itibarıyla girilmiştir.)

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