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Altın Canlı Kur 20 Mart: Bugün 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yatırımcılar ise altının gram fiyatını anbean takipte. Altının alış ve satış fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, 20 Mart günü altının gramı ne kadar oldu?

Altın Canlı Kur 20 Mart: Bugün 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum - 1

20 Mart canlı altın fiyatları, altındaki yükselişle beraber günün öne çıkan başlığı oldu. Gram altın alış fiyatı güne 3.724 TL ile başlarken çeyrek altının alışı ise 6.025 TL oldu. İşte, bugünkü altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın Canlı Kur 20 Mart: Bugün 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum - 2

20 MART ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 3.724 TL / satış fiyatı: 3.724 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.026 TL / satış fiyatı: 6.147 TL

Altın Canlı Kur 20 Mart: Bugün 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.051 TL / satış fiyatı: 12.293 TL

Tam altın alış fiyatı: 23.528 TL / satış fiyatı: 24.100 TL

Altın Canlı Kur 20 Mart: Bugün 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum - 4

Reşat altını alış fiyatı: 24.057 TL / satış fiyatı: 24.513 TL

Kapalıçarşı beşili altın alış fiyatı: 119.385 TL / satış fiyatı: 121.981 TL

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