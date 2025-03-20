Altın Canlı Kur 20 Mart: Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yatırımcılar ise altının gram fiyatını anbean takipte. Altının alış ve satış fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, 20 Mart günü altının gramı ne kadar oldu?
20 Mart canlı altın fiyatları, altındaki yükselişle beraber günün öne çıkan başlığı oldu. Gram altın alış fiyatı güne 3.724 TL ile başlarken çeyrek altının alışı ise 6.025 TL oldu. İşte, bugünkü altın fiyatları...