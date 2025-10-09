Altın düşüyor mu? 9 Ekim altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları rekor tazeledi ve hemen ardından yükselişine ara verdi. Haftanın sonuna yaklaşılırken özellikle dünyadaki gelişmelerle beraber altında olumlu hareketlilik başladı. Gram altın 9 Ekim Perşembe günü 5.417 TL'den satışa sunuluyor. ONS altın 4 bin dolar sınırını aşmıştı ve bugün 4.037 alış fiyatına sahip. İşte, son dakika altın fiyatları...
Altın, belirsizlikler nedeniyle kısa sürede rekor üzerine rekor kırdı. Yatırımcılar, 9 Ekim günü altında yükselişin aksi yönde hareketliliğin ardından altın fiyatlarını anlık olarak takibe aldı. Çeyrek altın önceki kapanışını 9.455 TL'den yaparken günün açılışını ise 9.459 TL ile yaptı. Peki, altın yükseliyor mu, düşüyor mu?