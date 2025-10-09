Altın düşüyor mu? 9 Ekim altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları rekor tazeledi ve hemen ardından yükselişine ara verdi. Haftanın sonuna yaklaşılırken özellikle dünyadaki gelişmelerle beraber altında olumlu hareketlilik başladı. Gram altın 9 Ekim Perşembe günü 5.417 TL'den satışa sunuluyor. ONS altın 4 bin dolar sınırını aşmıştı ve bugün 4.037 alış fiyatına sahip. İşte, son dakika altın fiyatları...

Altın, belirsizlikler nedeniyle kısa sürede rekor üzerine rekor kırdı. Yatırımcılar, 9 Ekim günü altında yükselişin aksi yönde hareketliliğin ardından altın fiyatlarını anlık olarak takibe aldı. Çeyrek altın önceki kapanışını 9.455 TL'den yaparken günün açılışını ise 9.459 TL ile yaptı. Peki, altın yükseliyor mu, düşüyor mu?

BUGÜN ALTIN NE KADAR? (9 EKİM)

ONS altın

Alış fiyatı: 4.036 USD
Satış fiyatı: 4.037 USD

Gram altın

Alış fiyatı: 5.417 TL
Satış fiyatı: 5.418 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 9.332 TL
Satış fiyatı: 9.452 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 18.662 TL
Satış fiyatı: 18.913 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 36.807 TL
Satış fiyatı: 37.542 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 37.957 TL
Satış fiyatı: 38.924 TL

Reşat altını

Alış fiyatı: 37.242 TL
Satış fiyatı: 37.714 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 37.214 TL
Satış fiyatı: 37.686 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

