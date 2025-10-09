Altın düşüyor mu? 9 Ekim altın fiyatları canlı: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın, belirsizlikler nedeniyle kısa sürede rekor üzerine rekor kırdı. Yatırımcılar, 9 Ekim günü altında yükselişin aksi yönde hareketliliğin ardından altın fiyatlarını anlık olarak takibe aldı. Çeyrek altın önceki kapanışını 9.455 TL'den yaparken günün açılışını ise 9.459 TL ile yaptı. Peki, altın yükseliyor mu, düşüyor mu?