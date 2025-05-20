Altın fiyatları bugün: 20 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira? Canlı altın kuru
Altın fiyatlarında son durum piyasaların takibinde. Düğün arifesinde olanlar ya da altın yatırımı yapanlar, anlık olarak altın fiyatlarındaki değişimden haberdar olmak istiyor. 20 Mayıs gram altın 4.015 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Çeyrek altın ise 6.671 TL'den güne başladı. İşte, son dakika altın fiyatları.
Altındaki değişim yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Alış ve satış fiyatlarını yakından takip eden altın yatırımcısı; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, ata altın ve reşat altınındaki anlık değişimi izliyor. Bugün altın fiyatları...