Altın fiyatları bugün: 20 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira? Canlı altın kuru

Altın fiyatlarında son durum piyasaların takibinde. Düğün arifesinde olanlar ya da altın yatırımı yapanlar, anlık olarak altın fiyatlarındaki değişimden haberdar olmak istiyor. 20 Mayıs gram altın 4.015 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Çeyrek altın ise 6.671 TL'den güne başladı. İşte, son dakika altın fiyatları.

Altın fiyatları bugün: 20 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira? Canlı altın kuru - 1

Altındaki değişim yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Alış ve satış fiyatlarını yakından takip eden altın yatırımcısı; çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, ata altın ve reşat altınındaki anlık değişimi izliyor. Bugün altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın fiyatları bugün: 20 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira? Canlı altın kuru - 2

ALTIN NE KADAR (20 MAYIS)?

Gram altın alış fiyatı: 4.018 TL - satış fiyatı: 4.019 TL - önceki kapanış: 4.029 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.675 TL - satış fiyatı: 6.739 TL - önceki kapanış: 6.771 TL

Altın fiyatları bugün: 20 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira? Canlı altın kuru - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.350 TL - satış fiyatı: 13.478 TL - önceki kapanış: 13.541 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.404 TL - satış fiyatı: 26.926 TL - önceki kapanış: 26.719 TL

Altın fiyatları bugün: 20 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira? Canlı altın kuru - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.605 TL - satış fiyatı: 26.862 TL - önceki kapanış: 27.000 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.229 TL - satış fiyatı: 27.917 TL - önceki kapanış: 27.702 TL

Reşat altını alış fiyatı: 26.636 TL - satış fiyatı: 26.892 TL - önceki kapanış: 27.000 TL

Ons altın alış fiyatı: 3.215 TL - satış fiyatı: 3.216 TL - önceki kapanış: 3.229 TL

BUGÜN CANLI ALTIN FİYATLARI

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