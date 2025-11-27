Altın fiyatları bugün canlı 27 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın alış-satış fiyatları
27.11.2025 08:28
Tuğba Öztürk
Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde yatırımcısının odak noktasında yer alıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın dün yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Bugün 5 bin 680 lira seviyelerinde açılışını yapan gram altın 18 liraya yakın düşüşle 5 bin 662 lira civarında seyrediyor. Yatırımcılar ise 27 Kasım tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında güncel son durum, 27 Kasım 2025 Perşembe günü altın yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye başladı. Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün güne stabil başladı. Altının gramı, haftaya 5 bin 545 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 662 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.665,22
Gram altın satış: 5.666,01
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.397,00
Çeyrek altın satış: 9.480,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.151,05
Ons altın satış: 4.151,63
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.795,00
Yarım altın satış: 18.960,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.964,95
Tam altın satış: 37.703,60
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.486,00
Cumhuriyet altını satış: 37.782,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.120,11
Ata altın satış: 39.091,46