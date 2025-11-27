Altın fiyatları bugün canlı 27 Kasım 2025: Altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde yatırımcısının odak noktasında yer alıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın dün yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Bugün 5 bin 680 lira seviyelerinde açılışını yapan gram altın 18 liraya yakın düşüşle 5 bin 662 lira civarında seyrediyor. Yatırımcılar ise 27 Kasım tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?