Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Kasım canlı gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları

25.11.2025 09:59

Tuğba Öztürk

Yatırımcıların ve birikimini korumak isteyen vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Güvenli liman olarak bilinen altın, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararları ekseninde sürekli hareket halinde. Peki, 25 Kasım Salı gününe girerken canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte piyasalardan gelen son veriler ışığında güncel gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altın fiyatları.

Altın fiyatlarında güncel son durum, gram ve çeyrek altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla, piyasalardan derlenen anlık alış-satış fiyatları belli oldu.

Gram altın alış: 5.653,06

 

Gram altın satış: 5.653,83

Çeyrek altın alış: 9.487,00

 

Çeyrek altın satış: 9.563,00

Ons altın alış: 4.140,01

 

Ons altın satış: 4.140,58

Yarım altın alış: 18.974,00

 

Yarım altın satış: 19.126,00

Tam altın alış: 36.781,74

 

Tam altın satış: 37.508,02

Cumhuriyet altını alış: 37.832,00

 

Cumhuriyet altını satış: 38.099,00

Ata altın alış: 37.931,17

 

Ata altın satış: 38.888,68

 

