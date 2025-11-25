Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Kasım canlı gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları
25.11.2025 09:59
Tuğba Öztürk
Yatırımcıların ve birikimini korumak isteyen vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Güvenli liman olarak bilinen altın, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararları ekseninde sürekli hareket halinde. Peki, 25 Kasım Salı gününe girerken canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte piyasalardan gelen son veriler ışığında güncel gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altın fiyatları.
Altın fiyatlarında güncel son durum, gram ve çeyrek altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla, piyasalardan derlenen anlık alış-satış fiyatları belli oldu.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.653,06
Gram altın satış: 5.653,83
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.487,00
Çeyrek altın satış: 9.563,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.140,01
Ons altın satış: 4.140,58
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.974,00
Yarım altın satış: 19.126,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.781,74
Tam altın satış: 37.508,02
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.832,00
Cumhuriyet altını satış: 38.099,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 37.931,17
Ata altın satış: 38.888,68