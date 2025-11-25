Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Kasım canlı gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları

Yatırımcıların ve birikimini korumak isteyen vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Güvenli liman olarak bilinen altın, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararları ekseninde sürekli hareket halinde. Peki, 25 Kasım Salı gününe girerken canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte piyasalardan gelen son veriler ışığında güncel gram, çeyrek, ons, yarım ve tam altın fiyatları.