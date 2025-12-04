Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları (4 Aralık canlı altın fiyatları)

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın dün kapanışını 5 bin 732 seviyelerinde yaptı. Bugün güne yine kırmızı mumla başlayan gram altın şuan aynı fiyatta stabil olarak ilerliyor. Yatırımcılar ise 4 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?