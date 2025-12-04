Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları (4 Aralık canlı altın fiyatları)
04.12.2025 08:25
Tuğba Öztürk
Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın dün kapanışını 5 bin 732 seviyelerinde yaptı. Bugün güne yine kırmızı mumla başlayan gram altın şuan aynı fiyatta stabil olarak ilerliyor. Yatırımcılar ise 4 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcısının odak noktasında yer almaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları yeni aya yükseliş seyrinde başlamıştı. Dün açılışını 5 bin 743 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 15 liralık bir düşüşle 5 bin 727 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.728,77
Gram altın satış: 5.729,58
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.413,00
Çeyrek altın satış: 9.495,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.197,10
Ons altın satış: 4.197,67
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.827,00
Yarım altın satış: 18.991,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.267,68
Tam altın satış: 38.012,15
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.538,00
Cumhuriyet altını satış: 37.831,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.446,36
Ata altın satış: 39.425,79
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|5.828,71 TL
|-0.07 %
|17:20
|Ons Altın
|4.189,94 TL
|-0.39 %
|08:22
|Cumhuriyet Altını
|39.017,45 TL
|0.22 %
|17:01
|Çeyrek Altın
|9.254,98 TL
|-0.39 %
|08:22
|Yarım Altın
|18.509,97 TL
|-0.39 %
|08:22
|Tam Altın
|36.962,80 TL
|-0.39 %
|08:22
|Reşat Altını
|40.198,04 TL
|0.22 %
|17:01
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.339,19 TL
|-0.36 %
|08:22
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.278,80 TL
|-0.36 %
|08:22
|Ata Altın
|38.508,52 TL
|-0.36 %
|08:22
|Has Altın
|5.691,17 TL
|-0.35 %
|08:22