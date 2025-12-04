Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları (4 Aralık canlı altın fiyatları)

04.12.2025 08:25

Tuğba Öztürk

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın dün kapanışını 5 bin 732 seviyelerinde yaptı. Bugün güne yine kırmızı mumla başlayan gram altın şuan aynı fiyatta stabil olarak ilerliyor. Yatırımcılar ise 4 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcısının odak noktasında yer almaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları yeni aya yükseliş seyrinde başlamıştı. Dün açılışını 5 bin 743 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 15 liralık bir düşüşle 5 bin 727 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 1
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.728,77

 

Gram altın satış: 5.729,58

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.413,00

 

Çeyrek altın satış: 9.495,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI 3
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.197,10

 

Ons altın satış: 4.197,67

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 4
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.827,00

 

Yarım altın satış: 18.991,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 5
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.267,68

 

Tam altın satış: 38.012,15

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 6
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 37.538,00

 

Cumhuriyet altını satış: 37.831,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 7
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.446,36

 

Ata altın satış: 39.425,79

 

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Altın TürüYönSatışDeğişimSaat
Gram Altın5.828,71 TL-0.07 %17:20
Ons Altın4.189,94 TL-0.39 %08:22
Cumhuriyet Altını39.017,45 TL0.22 %17:01
Çeyrek Altın9.254,98 TL-0.39 %08:22
Yarım Altın18.509,97 TL-0.39 %08:22
Tam Altın36.962,80 TL-0.39 %08:22
Reşat Altını40.198,04 TL0.22 %17:01
14 Ayar Altın TL/Gr3.339,19 TL-0.36 %08:22
18 Ayar Altın TL/Gr4.278,80 TL-0.36 %08:22
Ata Altın38.508,52 TL-0.36 %08:22
Has Altın5.691,17 TL-0.35 %08:22