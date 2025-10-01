Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ekim güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Dün ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın, günü yüzde 0,7 değer kazancıyla 5 bin 159 liradan kapatmıştı. Yeni güne ise sakin başlayan altının gramı, saat 09.20 itibarıyla 5 bin 158 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Ekim tarihli güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları.
Türkiye'nin en çok rağbet gören yatırım aracı olan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 5 bin bandını aşarak tarihi rekor kıran altın dün de 5 bin 159 seviyesini görerek rekor tazeledi. Altın yatırımcısının gözü ise 1 Ekim tarihli gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarına çevrildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?