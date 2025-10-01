Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ekim güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Dün ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın, günü yüzde 0,7 değer kazancıyla 5 bin 159 liradan kapatmıştı. Yeni güne ise sakin başlayan altının gramı, saat 09.20 itibarıyla 5 bin 158 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Ekim tarihli güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları.

Türkiye'nin en çok rağbet gören yatırım aracı olan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 5 bin bandını aşarak tarihi rekor kıran altın dün de 5 bin 159 seviyesini görerek rekor tazeledi. Altın yatırımcısının gözü ise 1 Ekim tarihli gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarına çevrildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

1 EKİM GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Güne sınırlı düşüşle başlayan altın piyasasında:

Gram altın: 5.158 TL

Çeyrek altın: 8.553 TL

Cumhuriyet altını: 34.093 TL’den satılıyor.

ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, gün içinde 3.875,5 dolarla rekor seviyeyi gördü. Ancak daha sonra kar satışlarının devreye girmesiyle ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 3.856 dolar seviyesine çekildi.

ABD HÜKÜMETİ KAPANDI, ALTINA TALEP ARTTI

ABD’de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. 2019’dan bu yana ilk kez yaşanan bu durum, ons altının rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu. Ancak günün ilerleyen saatlerinde satış baskısı fiyatlarda geri çekilme yarattı.

