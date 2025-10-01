Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Ekim güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları

Türkiye'nin en çok rağbet gören yatırım aracı olan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 5 bin bandını aşarak tarihi rekor kıran altın dün de 5 bin 159 seviyesini görerek rekor tazeledi. Altın yatırımcısının gözü ise 1 Ekim tarihli gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarına çevrildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?