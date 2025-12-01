Altın fiyatları canlı 1 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın alış-satış fiyatları
01.12.2025 08:28
Tuğba Öztürk
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın haftalık açılışını 5 bin 766 seviyelerinde yaptı. Haftaya iyi bir başlangıç yapan gram altın şuan 5 bin 796 lira civarında seyrediyor. Yatırımcılar ise 1 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında güncel son durum, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları yeni aya yükselişle başladı. Altının gramı, haftaya 5 bin 766 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 796 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.794,85
Gram altın satış: 5.795,78
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.536,00
Çeyrek altın satış: 9.605,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.225,74
Ons altın satış: 4.226,28
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 19.072,00
Yarım altın satış: 19.211,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.309,45
Tam altın satış: 38.045,74
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 38.026,00
Cumhuriyet altını satış: 38.268,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.475,37
Ata altın satış: 39.446,20
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|5.832,42 TL
|0.93 %
|15:58
|Ons Altın
|4.220,44 TL
|0.03 %
|08:23
|Cumhuriyet Altını
|38.956,80 TL
|0.93 %
|15:58
|Çeyrek Altın
|-
|9.316,97 TL
|0.00 %
|08:23
|Yarım Altın
|-
|18.633,93 TL
|0.00 %
|08:23
|Tam Altın
|-
|37.210,35 TL
|0.00 %
|08:23
|Reşat Altını
|40.135,55 TL
|0.93 %
|15:58
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.367,53 TL
|-0.29 %
|08:23
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.315,11 TL
|-0.29 %
|08:23
|Ata Altın
|38.835,41 TL
|-0.29 %
|08:23
|Has Altın
|5.739,66 TL
|0.04 %
|08:23