Altın fiyatları canlı 1 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın alış-satış fiyatları

01.12.2025 08:28

Tuğba Öztürk

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın haftalık açılışını 5 bin 766 seviyelerinde yaptı. Haftaya iyi bir başlangıç yapan gram altın şuan 5 bin 796 lira civarında seyrediyor. Yatırımcılar ise 1 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında güncel son durum, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları yeni aya yükselişle başladı. Altının gramı, haftaya 5 bin 766 lira seviyesinde başlamasının ardından şuan itibarıyla 5 bin 796 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 1
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.794,85

 

Gram altın satış: 5.795,78

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.536,00

 

Çeyrek altın satış: 9.605,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI 3
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.225,74

 

Ons altın satış: 4.226,28

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 4
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.072,00

 

Yarım altın satış: 19.211,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 5
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.309,45

 

Tam altın satış: 38.045,74

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 6
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 38.026,00

 

Cumhuriyet altını satış: 38.268,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 7
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 38.475,37

 

Ata altın satış: 39.446,20

 

Altın TürüYönSatışDeğişimSaat
Gram Altın5.832,42 TL0.93 %15:58
Ons Altın4.220,44 TL0.03 %08:23
Cumhuriyet Altını38.956,80 TL0.93 %15:58
Çeyrek Altın-9.316,97 TL0.00 %08:23
Yarım Altın-18.633,93 TL0.00 %08:23
Tam Altın-37.210,35 TL0.00 %08:23
Reşat Altını40.135,55 TL0.93 %15:58
14 Ayar Altın TL/Gr3.367,53 TL-0.29 %08:23
18 Ayar Altın TL/Gr4.315,11 TL-0.29 %08:23
Ata Altın38.835,41 TL-0.29 %08:23
Has Altın5.739,66 TL0.04 %08:23