Altın fiyatları canlı 1 Aralık 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram, çeyrek ve ons altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bu hafta yeniden yükseliş eğilimine geçen gram altın haftalık açılışını 5 bin 766 seviyelerinde yaptı. Haftaya iyi bir başlangıç yapan gram altın şuan 5 bin 796 lira civarında seyrediyor. Yatırımcılar ise 1 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?