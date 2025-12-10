Altın fiyatları canlı 10 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların odak noktasında yer alıyor. Dün yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın kapanışını 5 bin 757 seviyelerinde yaptı. Gram altın bugün dalgalı seyrine devam ederken günü yeşil mumla açtı. Yatırımcılar ise 10 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?