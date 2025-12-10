Altın fiyatları canlı 10 Aralık: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons ve yarım altın alış satış fiyatları
10.12.2025 08:32
Tuğba Öztürk
Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların odak noktasında yer alıyor. Dün yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın kapanışını 5 bin 757 seviyelerinde yaptı. Gram altın bugün dalgalı seyrine devam ederken günü yeşil mumla açtı. Yatırımcılar ise 10 Aralık tarihli canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında güncel son durum, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Bugün açılışını 5 bin 753 lira seviyesinde yapan gram altın şuan itibarıyla 2 liralık bir yükselişle 5 bin 755 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık canlı gram, çeyrek, ons, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.758,25
Gram altın satış: 5.759,05
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.445,00
Çeyrek altın satış: 9.518,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.203,95
Ons altın satış: 4.204,52
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.890,00
Yarım altın satış: 19.036,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.114,66
Tam altın satış: 37.856,24
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.664,00
Cumhuriyet altını satış: 37.920,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.274,50
Ata altın satış: 39.249,72