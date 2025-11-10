Altın fiyatları canlı 10 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

10 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla yeni haftada gram ve çeyrek altın fiyatları yeniden yükselişe geçmeye başladı. Altının gramı, güne 5 bin 427 seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 501 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu?