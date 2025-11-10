Altın fiyatları canlı 10 Kasım 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
10.11.2025 08:32
Birkan Erol
Altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde yatırımcısının odak noktasında yer almaya devam ediyor. 10 Kasım 2025 canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum.
10 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla yeni haftada gram ve çeyrek altın fiyatları yeniden yükselişe geçmeye başladı. Altının gramı, güne 5 bin 427 seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 501 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu?
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.502,86
Gram altın satış: 5.503,64
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.171,00
Çeyrek altın satış: 9.245,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.341,00
Yarım altın satış: 18.479,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.063,94
Tam altın satış: 36.776,52
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 36.570,00
Cumhuriyet altını satış: 36.829,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 37.190,94
Ata altın satış: 38.130,25
