Altın fiyatları canlı 11 Kasım 2025: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar?

Dün günü 5 bin 587 lira kapanışla yapan gram altın, yeni güne yine yükseliş mumuyla başladı. Altının gramı, güne 5 bin 585 lira seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 616 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Kasım 2025 canlı altın fiyatları.