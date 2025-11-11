Altın fiyatları canlı 11 Kasım 2025: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar?
11.11.2025 09:48
Fuat İğci
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 11 Kasım 2025 Salı tarihli canlı altın fiyatları, gram ve çeyrek altının yükseliş seyrinin devam etmesi nedeniyle altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.
Dün günü 5 bin 587 lira kapanışla yapan gram altın, yeni güne yine yükseliş mumuyla başladı. Altının gramı, güne 5 bin 585 lira seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 616 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Kasım 2025 canlı altın fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.624,55
Gram altın satış: 5.625,31
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.443,00
Çeyrek altın satış: 9.527,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 18.861,00
Yarım altın satış: 19.019,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 36.692,34
Tam altın satış: 37.425,71
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 37.607,00
Cumhuriyet altını satış: 37.915,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 37.838,97
Ata altın satış: 38.803,35