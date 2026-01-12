Altın fiyatları canlı 12 Ocak 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları

12 Ocak tarihli canlı altın fiyatları, altın yatırımcılarının odak noktasında yer alıyor. En güvenli yatırım aracı olarak görülen ve milyonlarca yatırımcısı olan altın, bu haftaya yeşil mumla başladı. 12 Ocak sabahı haftanın ilk işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.