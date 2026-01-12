Altın fiyatları canlı 12 Ocak 2026: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları
12.01.2026 09:26
Son Güncelleme: 12.01.2026 09:34
NTV - Haber Merkezi
Altın fiyatlarında yükseliş sürmeye devam ederken gözler gram ve çeyrek altın fiyatlarına çevrildi. Altın fiyatlarında son durum, haftanın ilk işlem gününde altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Haftaya 6 bin 247 lira seviyesinde başlayan gram altın 100 lira yükselişle 6 bin 340 lira seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak tarihli gram, çeyrek, yarım ve ons altın canlı alış-satış fiyatları.
12 Ocak tarihli canlı altın fiyatları, altın yatırımcılarının odak noktasında yer alıyor. En güvenli yatırım aracı olarak görülen ve milyonlarca yatırımcısı olan altın, bu haftaya yeşil mumla başladı. 12 Ocak sabahı haftanın ilk işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel alış satış fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.350,19
Gram altın satış: 6.350,98
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.474,00
Çeyrek altın satış: 10.573,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.573,29
Ons altın satış: 4.573,86
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.948,00
Yarım altın satış: 21.147,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 40.674,62
Tam altın satış: 41.475,15
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 41.767,00
Cumhuriyet altını satış: 42.131,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 41.945,71
Ata altın satış: 43.001,85