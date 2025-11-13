Altın fiyatları canlı 13 Kasım 2025: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar?

Dün günü 5 bin 673 lira kapanışla yapan gram altın, yeni güne yine yükseliş mumuyla başladı. Altının gramı, güne 5 bin 5696 lira seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 725 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Kasım 2025 canlı altın fiyatları.