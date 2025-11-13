Altın fiyatları canlı 13 Kasım 2025: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar?
13.11.2025 08:37
Fuat İğci
Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşların gündeminde. Haftaya 5 bin 392 seviyesinde başlayan gram bugün itibarıyla 5 bin 725 seviyelerinde yer alıyor.
Dün günü 5 bin 673 lira kapanışla yapan gram altın, yeni güne yine yükseliş mumuyla başladı. Altının gramı, güne 5 bin 5696 lira seviyelerinde başlamasının ardından şuan 5 bin 725 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Kasım 2025 canlı altın fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.714,43
Gram altın satış: 5.715,20
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.581,00
Çeyrek altın satış: 9.670,00
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 19.162,00
Yarım altın satış: 19.328,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 37.198,20
Tam altın satış: 37.932,34
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 38.206,00
Cumhuriyet altını satış: 38.532,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 38.360,65
Ata altın satış: 39.328,63