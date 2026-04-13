Altın fiyatları canlı 13 Nisan 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları
13.04.2026 10:50
Aydın Kayar
Altın fiyatlarında son durum, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı ve altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 liradan işlem görüyor. İşte 13 Nisan tarihli gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.
Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 813 liradan tamamladı. Bu haftaya ise düşüşle başlayan gram altın, ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağını merak eden yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
13 NİSAN ALTIN FİYATLARI
Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 798 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 910 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 727 dolardan işlem görüyor.
ORTA DOĞU'DAKİ BİLİNMEZLİK ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ
Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.
Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken, ABD Başkanı Donald Trump ülkeye ait donanmanın söz konusu boğaza girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.
ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasının ardından, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine yönelik beklentileri azaltması, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.
ANALİSTLER NE SÖYLÜYOR?
Analistler, ateşkes iyimserliğinin ortadan kalkması ve bunun sonucunda dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin altını tekrar geri plana ittiğini belirtti.
Bugün, yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de mevcut konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının izleneceğini dile getirdi.