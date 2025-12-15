Altın fiyatları canlı 15 Aralık: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları ne kadar?

En güvenli yatırım aracı olarak görülen altın, rekora koşmaya devam ediyor. 15 Aralık sabahı haftanın ilk işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Haftalık açılışını 5 bin 901 lira olarak yapan gram altın 60 liralık bir yükselişle 5 bin 960 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 15 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.