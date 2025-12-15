Altın fiyatları canlı 15 Aralık: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları ne kadar?

15.12.2025 10:56

NTV - Haber Merkezi

En güvenli yatırım aracı olarak görülen altın, rekora koşmaya devam ediyor. 15 Aralık sabahı haftanın ilk işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Haftalık açılışını 5 bin 901 lira olarak yapan gram altın 60 liralık bir yükselişle 5 bin 960 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 15 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.

Güncel altın alış satış fiyatlarında son durum, altın yatırımı yapacak veya altın bozduracak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aralık ayına 5 bin 765 lira ile başlayan gram altın, 2 haftalık periyotta 15 Aralık itibarıyla 200 liraya yakın bir yükseliş yaşadı. İşte canlı altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.962,40

 

Gram altın satış: 5.963,17

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.566,00

 

Çeyrek altın satış: 9.797,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.335,03

 

Ons altın satış: 4.335,54

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.126,00

 

Yarım altın satış: 19.589,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 37.940,07

 

Tam altın satış: 38.674,48

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 38.455,00

 

Cumhuriyet altını satış: 38.998,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 39.125,70

 

Ata altın satış: 40.098,08

 

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Altın TürüYönSatışDeğişimSaat
Gram Altın5.929,90 TL2.06 %15:57
Ons Altın4.344,29 TL1.04 %11:34
Cumhuriyet Altını39.607,94 TL2.06 %15:57
Çeyrek Altın9.647,13 TL1.03 %11:34
Yarım Altın19.294,25 TL1.03 %11:34
Tam Altın38.528,95 TL1.03 %11:34
Reşat Altını40.806,38 TL2.06 %15:57
14 Ayar Altın TL/Gr3.455,64 TL1.08 %11:34
18 Ayar Altın TL/Gr4.428,02 TL1.08 %11:34
Ata Altın39.851,67 TL1.08 %11:34
Has Altın5.935,06 TL1.03 %11:34