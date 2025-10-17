Altın fiyatları canlı 17 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, yukarı yönlü hareketiyle birlikte yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Dün altın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira olmuştu. Bugün ise gram altın yüzde 2'ye yakın yükselişle 5 bin 904 lira seviyesini görerek tarihi rekorunu yenilemeye devam etti. İşte 17 Ekim 2025 tarihi güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.