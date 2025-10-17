Altın fiyatları canlı 17 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatları ve altın piyasasında hareketli günler devam ediyor. 17 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla yatırımcılar, “bugün altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Yatırımcısını en çok sevindiren gram altın bugün de yükselişini sürdürmeye devam etti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların radarında. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Ekim 2025 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, yukarı yönlü hareketiyle birlikte yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Dün altın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira olmuştu. Bugün ise gram altın yüzde 2'ye yakın yükselişle 5 bin 904 lira seviyesini görerek tarihi rekorunu yenilemeye devam etti. İşte 17 Ekim 2025 tarihi güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.